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Альбунорм 25% раствор для инфузий 25 % флакон 50 мл, №1 - Киев (308544) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
2295,54
Экономия: -282,51 грн
2013,03 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
Всего: упаковка (1)
2159,95
Экономия: -151,23 грн
2008,72 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
1904,85
Экономия: -100,16 грн
1804,69 грн
В других городах:
Здорова родина
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Открыто Закроется в 19:00
Ровно, ул. Киевская, 78-Г
Всего: упаковка (4)
2113,19
Экономия: -0,94 грн
2112,25 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
2067,95
Экономия: -104,46 грн
1963,49 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (3)
1959,49
Экономия: -72,28 грн
1887,21 грн
Городская семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
2151,41 грн
Перша
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Открыто Закроется в 20:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 91
Всего: упаковка (2)
2178,23
Экономия: -4,50 грн
2173,73 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (1)
2016,25 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом