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Альбунорм 25% раствор для инфузий 25 % флакон 50 мл, №1 - Харьков (308544) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
2082,48
Экономия: -118,99 грн
1963,49 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, пл. Соборная, 14-Д
Всего: упаковка (3)
1948,17
Экономия: -60,96 грн
1887,21 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 14
Всего: упаковка (1)
2302,67
Экономия: -289,64 грн
2013,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
1901,06
Экономия: -96,37 грн
1804,69 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Европейского Союза, 43-А
Всего: упаковка (1)
2206,05
Экономия: -197,33 грн
2008,72 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Киевская, 78-Г
Всего: упаковка (4)
2104,02 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (2)
2151,41 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (1)
2009,16
Экономия: -14,61 грн
1994,55 грн
Перша
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 91
Всего: упаковка (2)
2163,42
Экономия: -8,92 грн
2154,50 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом