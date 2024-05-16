К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1 Всего: упаковка (1) 2082,48 Экономия: -118,99 грн 1963,49 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Днепр, пл. Соборная, 14-Д Всего: упаковка (3) 1948,17 Экономия: -60,96 грн 1887,21 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, ул. Соломенская, 14 Всего: упаковка (1) 2302,67 Экономия: -289,64 грн 2013,03 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А Всего: упаковка (1) 1901,06 Экономия: -96,37 грн 1804,69 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Киев, просп. Европейского Союза, 43-А Всего: упаковка (1) 2206,05 Экономия: -197,33 грн 2008,72 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ровно, ул. Киевская, 78-Г Всего: упаковка (4) 2104,02 грн Забронировать

Городская семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:30 График работы Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9 Всего: упаковка (2) 2151,41 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89 Всего: упаковка (1) 2009,16 Экономия: -14,61 грн 1994,55 грн Забронировать

Перша Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 91 Всего: упаковка (2) 2163,42 Экономия: -8,92 грн 2154,50 грн Забронировать