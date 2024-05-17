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Альбунорм 20% раствор для инфузий 20 % флакон 50 мл, №1 - Львов (308543) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Любинская, 96
Всего: упаковка (1)
1870,49 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Навроцкого, 23
Всего: упаковка (2)
1743,99
Экономия: -30,57 грн
1713,42 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Максимовича, 9
Всего: упаковка (1)
1697,70 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, ул. Мазепы, 11
Всего: упаковка (1)
1744,95
Экономия: -31,53 грн
1713,42 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-Б
Всего: упаковка (1)
2198,70
Экономия: -261,70 грн
1937,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
Всего: упаковка (1)
1913,72 грн
Городская семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:30
Ивано-Франковск, ул. Привокзальная, 9
Всего: упаковка (1)
1718,57 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 05:00
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
Всего: упаковка (4)
1746,99
Экономия: -33,57 грн
1713,42 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Торговица, 7
Всего: упаковка (4)
1871,54 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, просп. Соборности, 11-В
Всего: упаковка (1)
1854,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 192-Д
Всего: упаковка (1)
1868,30 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, просп. Свободы, 7/26
Всего: упаковка (1)
1745,20 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
Всего: упаковка (1)
1788,20 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
Всего: упаковка (1)
1840,40 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
Всего: упаковка (1)
1909,25 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
Всего: упаковка (1)
1868,63 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
Всего: упаковка (1)
1861,66 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
1775,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 05:00
Киев, просп. Берестейский, 136
Всего: упаковка (1)
1854,58 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
1593,57 грн