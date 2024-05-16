Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ И ГЕМОПОЭЗКРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ И ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫКРОВЬ И РОДСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫКровезаменители и белковые фракции плазмы кровиАльбуминАльбунорм 20%Цены в аптеках

Альбунорм 20% раствор для инфузий 20 % флакон 50 мл, №1 - Харьков (308543) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
1846,59 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
1868,21 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
1894,98 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
1970,25 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Сумы, ул. Засумская, 1
Всего: упаковка (1)
1915,01 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
1883,92 грн
Народная аптека
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
1738,00
Экономия: -98,00 грн
1640,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (2)
1738,00
Экономия: -98,00 грн
1640,00 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (3)
1923,83 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
1890,57 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
1859,88 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
1852,49 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
1915,23 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (3)
1906,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (2)
1895,62 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 05:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
1877,63 грн
Фармация
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 42
Всего: упаковка (1)
1973,92
Экономия: -71,78 грн
1902,14 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Соломенская, 33
Всего: упаковка (1)
1586,03 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 41-К
Всего: упаковка (1)
1840,83 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
1874,32 грн