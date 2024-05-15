Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ КРОВИ И ГЕМОПОЭЗКРОВЕЗАМЕНИТЕЛИ И ПЕРФУЗИОННЫЕ РАСТВОРЫКРОВЬ И РОДСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫКровезаменители и белковые фракции плазмы кровиАльбуминАльбунорм 20%Цены в аптеках

Альбунорм 20% раствор для инфузий 20 % флакон 50 мл, №1 - Днепр (Днепропетровск) (308543) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
1883,92 грн
В других городах:
Народная аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 17:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (2)
1738,00
Экономия: -98,00 грн
1640,00 грн
Аптека интернет цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
Всего: упаковка (2)
1738,00
Экономия: -98,00 грн
1640,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
1868,21 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
Всего: упаковка (1)
1970,25 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
1846,59 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
1894,98 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (1)
1890,57 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (1)
1859,88 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (3)
1923,83 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Сумы, ул. Засумская, 1
Всего: упаковка (1)
1915,01 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
Всего: упаковка (1)
1912,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (1)
1854,57 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
1852,49 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (1)
1620,20 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
1838,38 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (1)
1875,45 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (1)
1877,92 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (1)
1915,23 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Глушкова Академика, 31-А
Всего: упаковка (1)
1593,57 грн