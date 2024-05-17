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Аллергинол Плюс таблетки, покрытые пленочной оболочкой блистер, №10 - Запорожье (328921) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 156 аптеках
Народная аптека
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Открыто Закроется через 38 мин
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (1)
192,00
Экономия: -25,00 грн
167,00 грн
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (3)
184,00
Экономия: -17,00 грн
167,00 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: упаковка (14)
204,00
Экономия: -37,00 грн
167,00 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (2)
189,50 грн
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (4)
204,93
Экономия: -28,98 грн
175,95 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
193,58
Экономия: -19,73 грн
173,85 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (2)
203,99
Экономия: -36,46 грн
167,53 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (7)
184,00
Экономия: -17,00 грн
167,00 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
187,15 грн
Аптека интернет цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (2)
184,00
Экономия: -17,00 грн
167,00 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (2)
194,99
Экономия: -27,46 грн
167,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
186,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (2)
195,48
Экономия: -27,09 грн
168,39 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
182,44 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (1)
184,00
Экономия: -17,00 грн
167,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
197,29
Экономия: -22,64 грн
174,65 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
188,04
Экономия: -19,99 грн
168,05 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (134)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
177,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (4)
209,28
Экономия: -41,23 грн
168,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (134)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
177,40 грн