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Алердез сироп 0,5 мг/мл флакон 50 мл в пачке, №1 - Киев (352761) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 22
Всего: упаковка (3)
84,17 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 13
Всего: упаковка (5)
84,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Соломенская, 24-Б
Всего: упаковка (1)
93,40 грн
Аптекарь
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
Всего: упаковка (2)
79,04 грн
Аптека24
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Нежинская, 16
Всего: упаковка (1)
96,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (1)
87,79
Экономия: -9,95 грн
77,84 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
Всего: упаковка (1)
83,74
Экономия: -6,40 грн
77,34 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Свободы, 22
Всего: упаковка (1)
127,40
Экономия: -38,54 грн
88,86 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, ул. Верховинная, 7
Всего: упаковка (1)
89,99
Экономия: -13,84 грн
76,15 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 106/2
Всего: упаковка (1)
101,50
Экономия: -25,35 грн
76,15 грн
В других городах:
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Вышгород, просп. Шевченко Тараса, 2-Д
Всего: упаковка (1)
76,06 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Узин, ул. Авиаторов, 71-Б
Всего: упаковка (1)
94,99
Экономия: -18,84 грн
76,15 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Черняхов, ул. Владимирская, 7
Всего: упаковка (1)
85,99
Экономия: -9,84 грн
76,15 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 19:30
Христиновка, ул. Черновола Вячеслава, 9
Всего: упаковка (1)
82,56
Экономия: -5,22 грн
77,34 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Винница, ул. Киевская, 45
Всего: упаковка (1)
89,99
Экономия: -13,84 грн
76,15 грн
Свк фарм
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Открыто Закроется в 21:00
Шепетовка, ул. Героев Небесной Сотни, 76
Всего: упаковка (1)
82,50
Экономия: -2,47 грн
80,03 грн
Авк фарм
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Открыто Закроется в 22:00
Шепетовка, ул. Защитников Украины, 85
Всего: упаковка (1)
76,00
Экономия: -2,28 грн
73,72 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
Всего: упаковка (1)
88,00
Экономия: -9,00 грн
79,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Кропивницкий, ул. Жадова Генерала, 28
Всего: упаковка (1)
93,88
Экономия: -16,36 грн
77,52 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Свободы, 83/1
Всего: упаковка (1)
85,88
Экономия: -9,19 грн
76,69 грн