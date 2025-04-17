Винница (адрес не указан)
Доступно в 114 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
223,05
Экономия при брони: -29,27 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
307,88
Экономия при брони: -37,52 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
345,58
Экономия при брони: -46,51 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 30
0.1 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
210,70
Экономия при брони: -1,60 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
294,60
Экономия при брони: -4,20 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
221,64
Экономия при брони: -7,27 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
226,70
Экономия при брони: -34,58 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,90
Экономия при брони: -48,32 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
348,03
Экономия при брони: -56,79 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
141,60
Экономия при брони: -2,13 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
295,80
Экономия при брони: -5,40 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
331,20
Экономия при брони: -9,80 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 31
0.2 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
212,50
Экономия при брони: -3,40 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
298,90
Экономия при брони: -8,50 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
336,00
Экономия при брони: -14,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
216,10
Экономия при брони: -7,00 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
303,10
Экономия при брони: -12,70 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
215,65
Экономия при брони: -23,93 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
310,79
Экономия при брони: -45,45 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
345,67
Экономия при брони: -46,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
223,82
Экономия при брони: -32,10 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
313,35
Экономия при брони: -47,59 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
348,52
Экономия при брони: -49,34 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
215,40
Экономия при брони: -6,30 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
295,70
Экономия при брони: -5,30 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
329,00
Экономия при брони: -7,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
221,46
Экономия при брони: -25,70 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
308,79
Экономия при брони: -24,02 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
333,74
Экономия при брони: -46,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
222,86
Экономия при брони: -27,10 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
307,61
Экономия при брони: -22,84 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
360,66
Экономия при брони: -65,02 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
223,10
Экономия при брони: -14,00 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
217,78
Экономия при брони: -3,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
220,87
Экономия при брони: -29,32 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
310,50
Экономия при брони: -40,15 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
348,91
Экономия при брони: -58,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
220,41
Экономия при брони: -28,35 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
291,81
Экономия при брони: -21,46 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
338,38
Экономия при брони: -48,17 грн