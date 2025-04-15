Киев
Валодип (Valodip)

Валодип (Valodip)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 220 аптеках в Львов
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
194,43 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
189,50 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
269,50 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
299,00 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
226,08
Экономия при брони: -32,19 грн
193,89 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
105,07
Экономия при брони: -15,23 грн
89,84 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
347,08
Экономия при брони: -44,41 грн
302,67 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
198,30 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
296,10
Экономия при брони: -20,40 грн
275,70 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
304,50 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
284,60 грн
Пульс
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
183,90 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
262,00 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
314,80 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
194,00 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
271,00 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
306,90 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
186,16 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
198,30 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
303,30
Экономия при брони: -27,60 грн
275,70 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
327,20
Экономия при брони: -22,70 грн
304,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
207,80
Экономия при брони: -9,50 грн
198,30 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
299,40
Экономия при брони: -23,70 грн
275,70 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
225,71
Экономия при брони: -22,61 грн
203,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
225,17
Экономия при брони: -31,01 грн
194,16 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
311,23
Экономия при брони: -25,32 грн
285,91 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
339,81
Экономия при брони: -38,15 грн
301,66 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
225,61
Экономия при брони: -23,70 грн
201,91 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
298,69
Экономия при брони: -24,83 грн
273,86 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
336,83
Экономия при брони: -34,47 грн
302,36 грн
D.s.
Закрыто
Открывается через 32 мин
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
71,30 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
198,87 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
325,40 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
142,60
Экономия при брони: -10,34 грн
132,27 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
299,10
Экономия при брони: -23,40 грн
275,70 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
220,38
Экономия при брони: -17,28 грн
203,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,80
Экономия при брони: -15,50 грн
198,30 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
298,90
Экономия при брони: -23,20 грн
275,70 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
319,70
Экономия при брони: -15,20 грн
304,50 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
200,70 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
197,57 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
212,30
Экономия при брони: -14,00 грн
198,30 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
298,90
Экономия при брони: -23,20 грн
275,70 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
221,11
Экономия при брони: -18,01 грн
203,10 грн
D.s.
Открыто
Закроется в 18:00
Львов, ул. Базарная, 11
0.8 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
110,09 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
214,50
Экономия при брони: -16,20 грн
198,30 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
275,70 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
304,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
193,00 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
272,50 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
312,50 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное