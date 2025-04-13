Киев (адрес не указан)
Доступно в 886 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
224,30
Экономия при брони: -16,60 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
203,17
Экономия при брони: -10,54 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
319,50
Экономия при брони: -0,60 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
140,20
Экономия при брони: -2,53 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
298,90
Экономия при брони: -12,00 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
331,90
Экономия при брони: -15,20 грн
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
161,91
Экономия при брони: -24,61 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
365,30
Экономия при брони: -55,49 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
220,54
Экономия при брони: -2,81 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
355,28
Экономия при брони: -54,00 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
218,72
Экономия при брони: -22,60 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
309,33
Экономия при брони: -39,78 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
340,57
Экономия при брони: -43,34 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается через 2 мин
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto