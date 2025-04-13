Харьков (адрес не указан)
Доступно в 395 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
0.8 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
147,94
Экономия при брони: -18,24 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
308,72
Экономия при брони: -36,32 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
329,49
Экономия при брони: -33,45 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
225,96
Экономия при брони: -24,32 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
314,91
Экономия при брони: -42,43 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
339,50
Экономия при брони: -27,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,90
Экономия при брони: -5,50 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
311,10
Экономия при брони: -21,30 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
342,80
Экономия при брони: -22,00 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,10
Экономия при брони: -4,70 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
309,00
Экономия при брони: -19,20 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
327,40
Экономия при брони: -6,60 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
213,90
Экономия при брони: -5,50 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
298,90
Экономия при брони: -9,10 грн
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
335,30
Экономия при брони: -14,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 80 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto
Валодип таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг + 160 мг блистер №30
KRKA d.d. Novo Mesto