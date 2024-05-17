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Альфорт Декса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер, №10 - Запорожье (314671) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 19 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (2)
182,40
Экономия: -55,00 грн
127,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
172,60
Экономия: -43,30 грн
129,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
185,40
Экономия: -56,10 грн
129,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Победы, 64
Всего: упаковка (1)
215,10
Экономия: -87,70 грн
127,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Почтовая, 27/29
Всего: упаковка (2)
178,10
Экономия: -48,80 грн
129,30 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:30
Запорожье, ул. Чаривная, 74
Всего: упаковка (2)
215,10
Экономия: -87,70 грн
127,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, просп. Соборный, 18-А
Всего: упаковка (2)
188,30
Экономия: -59,00 грн
129,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:45
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 20-Б
Всего: упаковка (2)
182,40
Экономия: -53,10 грн
129,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сагайдачного Петра, 7
Всего: упаковка (1)
134,27 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Ладожская, 18-В
Всего: упаковка (2)
169,60
Экономия: -40,30 грн
129,30 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сытова, 7-А
Всего: упаковка (2)
172,60
Экономия: -43,30 грн
129,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:30
Запорожье, ул. Чумаченко, 12
Всего: упаковка (1)
158,79 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Преображенского Инженера, 13
Всего: упаковка (2)
215,10
Экономия: -87,70 грн
127,40 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10-Г
Всего: упаковка (2)
197,20
Экономия: -67,90 грн
129,30 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, шоссе Ореховское, 10
Всего: упаковка (1)
144,42
Экономия: -17,02 грн
127,40 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Запорожского казачества, 27
Всего: упаковка (2)
166,70
Экономия: -37,40 грн
129,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (1)
105,00
Экономия: -5,34 грн
99,66 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Сергиенко Василия, 9
Всего: упаковка (5)
215,10
Экономия: -87,70 грн
127,40 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Сорочинская, 9-Б
Всего: упаковка (2)
188,30
Экономия: -60,90 грн
127,40 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Закрыто Открывается в 08:00
Марганец, ул. Киевская, 145
Всего: упаковка (3)
191,30
Экономия: -62,00 грн
129,30 грн