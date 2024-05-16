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Альфорт Декса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер, №10 - Киев (314671) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 310 аптеках
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 2
Всего: упаковка (2)
200,60
Экономия: -73,50 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Независимости, 1
Всего: упаковка (2)
204,20
Экономия: -77,10 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 44
Всего: упаковка (4)
200,60
Экономия: -73,50 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
Всего: упаковка (3)
215,10
Экономия: -88,00 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
Всего: упаковка (2)
215,10
Экономия: -88,00 грн
127,10 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (1)
134,73 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
Всего: упаковка (5)
200,60
Экономия: -73,50 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 33/34
Всего: упаковка (2)
206,10
Экономия: -79,00 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
Всего: упаковка (4)
144,42
Экономия: -17,32 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, пл. Львовская, 8-Б
Всего: упаковка (2)
215,10
Экономия: -88,00 грн
127,10 грн
Біла ромашка
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
Всего: упаковка (4)
168,50
Экономия: -5,06 грн
163,44 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
Всего: упаковка (2)
215,10
Экономия: -88,00 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 38
Всего: упаковка (2)
200,60
Экономия: -73,50 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 21
Всего: упаковка (2)
197,80
Экономия: -70,70 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
Всего: упаковка (2)
169,60
Экономия: -42,50 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 33/35
Всего: упаковка (2)
198,10
Экономия: -71,00 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
Всего: упаковка (4)
212,10
Экономия: -85,00 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Гончара Олеся / Кониского Александра, 88/2
Всего: упаковка (2)
197,80
Экономия: -70,70 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Саксаганского, 55
Всего: упаковка (2)
200,60
Экономия: -73,50 грн
127,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Саксаганского, 11/106
Всего: упаковка (2)
200,60
Экономия: -73,50 грн
127,10 грн