Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАНЕСТЕРОИДНЫЕ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ И ПРОТИВОРЕВМАТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВАПроизводные пропионовой кислотыДекскетопрофенАльфорт ДексаЦены в аптеках

Альфорт Декса таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг блистер, №10 - Днепр (Днепропетровск) (314671) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 76 аптеках
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (7)
166,70
Экономия: -37,90 грн
128,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (2)
215,10
Экономия: -88,20 грн
126,90 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: упаковка (2)
166,10
Экономия: -37,30 грн
128,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
127,10 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (2)
212,10
Экономия: -83,30 грн
128,80 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (2)
128,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
127,60 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (3)
166,70
Экономия: -37,90 грн
128,80 грн
Бажаемо здоровья
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
129,05 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 3
Всего: упаковка (2)
185,40
Экономия: -56,60 грн
128,80 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
169,60
Экономия: -40,80 грн
128,80 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 121
Всего: упаковка (1)
134,03 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, пер. Парусный, 14-А
Всего: упаковка (2)
161,00
Экономия: -32,20 грн
128,80 грн
Не болей
Подробнее
Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (4)
127,48
Экономия: -5,99 грн
121,49 грн
Не болей! семья аптек
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Боброва, 1
Всего: упаковка (1)
127,18
Экономия: -5,69 грн
121,49 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Пастера, 6-А
Всего: упаковка (1)
167,70
Экономия: -38,90 грн
128,80 грн
1 социальна аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Бандеры Степана, 2
Всего: упаковка (1)
128,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Поля Александра, 59
Всего: упаковка (2)
191,30
Экономия: -64,40 грн
126,90 грн
Региональная аптечная сеть руан
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 113
Всего: упаковка (2)
197,20
Экономия: -68,40 грн
128,80 грн
Аптека доброго дня
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Поля Александра, 104-А
Всего: упаковка (2)
215,10
Экономия: -88,20 грн
126,90 грн