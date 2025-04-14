Харьков (адрес не указан)
Доступно в 167 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
395,72
Экономия при брони: -14,63 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
701,54
Экономия при брони: -65,68 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
722,86
Экономия при брони: -93,98 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
664,40
Экономия при брони: -38,60 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
350,52
Экономия при брони: -67,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
664,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
664,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
1.3 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
664,40 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 41/2
1.8 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
664,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
703,76
Экономия при брони: -136,84 грн
Аптека ваш консультант
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
1.9 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница