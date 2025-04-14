Днепр (адрес не указан)
Доступно в 179 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
341,30 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
724,63
Экономия при брони: -203,30 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
341,30 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
630,12
Экономия при брони: -108,79 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
341,30 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
724,83
Экономия при брони: -136,03 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
341,30 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
238,32
Экономия при брони: -15,24 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
341,30
Экономия при брони: -64,00 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
680,40
Экономия при брони: -122,70 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
341,30 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
689,04
Экономия при брони: -53,35 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
341,30 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
129,34
Экономия при брони: -7,89 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
341,30 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
297,90
Экономия при брони: -19,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
341,30 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
703,24
Экономия при брони: -67,55 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
341,30 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
664,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
341,30 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
693,86
Экономия при брони: -153,14 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
341,30 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
306,56
Экономия при брони: -38,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
697,09
Экономия при брони: -61,69 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
341,30 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
609,53
Экономия при брони: -91,59 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
341,30 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
692,48
Экономия при брони: -151,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
341,30 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
664,40 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
341,30 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
618,73
Экономия при брони: -100,49 грн