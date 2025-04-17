Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 65 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50
Экономия при брони: -33,00 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
664,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
664,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
664,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
664,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
664,40 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
419,88
Экономия при брони: -22,42 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
664,40 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
704,87
Экономия при брони: -135,03 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
664,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
664,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
664,40 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
664,40 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
587,95
Экономия при брони: -18,56 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
664,40 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
664,40 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
557,17
Экономия при брони: -123,87 грн
Аптека копейка
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 2 мл №10
Дарница
375,50 грн
Т-Триомакс раствор для инъекций 25 мг/мл ампула 4 мл №10
Дарница
602,57
Экономия при брони: -18,17 грн