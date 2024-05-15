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Асиброкс таблетки шипучие 600 мг стрип, №10 - Днепр (Днепропетровск) (317305) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), стрип (6)
328,23
Экономия: -49,97 грн
278,26 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
300,88
Экономия: -22,62 грн
278,26 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
305,24
Экономия: -16,73 грн
288,51 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: таблетки шипучие (6)
317,99
Экономия: -44,41 грн
273,58 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (4), стрип (2)
290,64
Экономия: -14,80 грн
275,84 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (2), стрип (9)
318,70
Экономия: -37,56 грн
281,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (106)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
290,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: таблетки шипучие (9)
309,99
Экономия: -36,41 грн
273,58 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1), стрип (1)
328,44
Экономия: -53,37 грн
275,07 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
268,18 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
327,18
Экономия: -51,15 грн
276,03 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
320,67
Экономия: -44,67 грн
276,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (2)
307,79
Экономия: -26,65 грн
281,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: упаковка (2)
317,13
Экономия: -35,99 грн
281,14 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
Всего: упаковка (1)
268,18 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (1), стрип (2)
316,66
Экономия: -40,73 грн
275,93 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: таблетки шипучие (4)
333,98
Экономия: -57,98 грн
276,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (106)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
290,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1), стрип (4)
328,32
Экономия: -40,00 грн
288,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: таблетки шипучие (6)
313,62
Экономия: -32,48 грн
281,14 грн