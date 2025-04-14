Киев
Теотард (Theotard)

Теотард (Theotard)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 111 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
212,26 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Аптекарь
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
199,88 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Аптека нц
Открыто
Закроется в 19:00
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
3.4 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
204,70 грн
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
245,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Болгарская, 42
3.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
207,27 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
266,90
Экономия при брони: -17,80 грн
249,10 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 20:00
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
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