Николаев (адрес не указан)
Доступно в 83 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
272,87
Экономия при брони: -16,14 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
259,50
Экономия при брони: -2,70 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
287,22
Экономия при брони: -15,10 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
269,22
Экономия при брони: -14,45 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
266,98
Экономия при брони: -12,30 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
280,42
Экономия при брони: -25,74 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
131,98
Экономия при брони: -4,76 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Центральный, 23/5
3.7 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto