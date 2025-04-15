Львов (адрес не указан)
Доступно в 140 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
258,56
Экономия при брони: -15,71 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
255,72
Экономия при брони: -14,29 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
273,10
Экономия при брони: -33,00 грн
Бажаемо здоровья
Львов, пл. Мицкевича, 5
0.8 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
268,30
Экономия при брони: -28,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
278,30
Экономия при брони: -38,20 грн
Пульс
Львов, ул. Михновских, 31-А
1.0 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
1.0 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
268,30
Экономия при брони: -28,20 грн
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
261,30
Экономия при брони: -21,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Мед-сервис
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
1.1 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
D.s.
Закрыто
Открывается через 33 мин
Львов, пл. Соборная, 1
1.1 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Городоцкая, 149
1.2 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Львов, ул. Горской, 9
1.2 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
271,50
Экономия при брони: -31,40 грн