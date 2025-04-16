Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 143 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
131,29
Экономия при брони: -6,31 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
269,77
Экономия при брони: -29,53 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
265,08
Экономия при брони: -24,84 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
61,88
Экономия при брони: -0,30 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
63,96
Экономия при брони: -2,54 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29
1.1 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
265,63
Экономия при брони: -19,59 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
263,74
Экономия при брони: -17,12 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Бандеры Степана, 8
1.4 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto