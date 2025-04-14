Днепр (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
268,93
Экономия при брони: -18,41 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
270,36
Экономия при брони: -17,21 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
287,77
Экономия при брони: -14,46 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40-Б
3.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
276,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
272,66
Экономия при брони: -18,72 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 10-А
3.8 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
201,11
Экономия при брони: -10,63 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 4
3.8 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
271,23
Экономия при брони: -12,95 грн