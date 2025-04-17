Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 77 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,10 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
275,10 грн
Аптека оптовых цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
273,42
Экономия при брони: -14,60 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
133,05
Экономия при брони: -5,85 грн
Мед-сервис
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
261,60
Экономия при брони: -22,37 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
133,20
Экономия при брони: -6,00 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
262,63
Экономия при брони: -22,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
190,96
Экономия при брони: -11,54 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
131,95
Экономия при брони: -4,75 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
260,22
Экономия при брони: -20,42 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Теотард капсулы пролонгированного действия 200 мг блистер №40
KRKA d.d. Novo Mesto
260,50
Экономия при брони: -6,10 грн