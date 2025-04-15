Этоксисклерол (Aethoxysklerol)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Запорожье
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 129
2.6 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
697,00
Экономия при брони: -70,00 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1130,00
Экономия при брони: -116,50 грн
1013,50 грн
Аптека низких цен
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
3.0 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
419,70
Экономия при брони: -16,72 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
3.1 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 16
4.8 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
891,11
Экономия при брони: -60,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Святого Николая, 27
4.8 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
812,21
Экономия при брони: -56,51 грн
Народная аптека
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Вишневецкого Дмитрия, 9/12
7.9 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
691,00
Экономия при брони: -64,00 грн
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
881,00
Экономия при брони: -82,00 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1120,00
Экономия при брони: -106,50 грн
1013,50 грн
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Запорожье, ул. Украинца Владимира, 27-А
8.2 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
697,00
Экономия при брони: -70,00 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1130,00 грн
Аптека24
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Закарпатского Легиона, 1
8.4 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека интернет цен
Запорожье, перек. Чумаченко / Европейская, 34/16
8.8 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
697,00
Экономия при брони: -70,00 грн
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
889,00
Экономия при брони: -90,00 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
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Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
697,00
Экономия при брони: -70,00 грн
Мед-сервис
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 29
62.6 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
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Аптека шар@
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Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
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Экономия при брони: -67,13 грн
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Открыто
Закроется через 44 мин
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65.5 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1064,60 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Независимости, 27
65.5 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
770,18
Экономия при брони: -48,11 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 102
65.7 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
733,50
Экономия при брони: -27,05 грн
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
878,14
Экономия при брони: -32,39 грн
Аптека шар@
Днепр, просп. Поля Александра, 92
66.1 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
294,82
Экономия при брони: -12,24 грн
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
960,24
Экономия при брони: -39,86 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1214,58
Экономия при брони: -50,43 грн
1164,15 грн
Не болей
Днепр, просп. Поля Александра, 121
66.3 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
972,08
Экономия при брони: -51,70 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1229,55
Экономия при брони: -65,40 грн
1164,15 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, просп. Науки, 12
66.8 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1237,16
Экономия при брони: -73,01 грн
1164,15 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 44 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
67.6 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1319,08
Экономия при брони: -80,30 грн
1238,78 грн