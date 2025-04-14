Этоксисклерол (Aethoxysklerol)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 5 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
3.4 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека копейка
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
4.1 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1224,38
Экономия при брони: -70,18 грн
1154,20 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1116,15 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, бульв. Итальянский, 11
4.8 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1079,50 грн
Мед-сервис
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
6.1 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека tas
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 15
10.0 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1126,50 грн
Подорожник
Одесса, бульв. Десантный, 1
12.7 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
259,76
Экономия при брони: -0,04 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Крымская, 71
13.0 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека низких цен
Одесса, ул. Высоцкого, 23
13.7 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
979,83
Экономия при брони: -34,58 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
112.4 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1140,05 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1134,45 грн
Аптека низких цен
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 3
148.1 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
728,22
Экономия при брони: -36,69 грн
Аптека низких цен
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
150.3 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
784,93
Экономия при брони: -43,65 грн
Бажаемо здоровья
Баштанка, ул. Юбилейная, 2-Е
167.2 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека низких цен
Первомайск, ул. Артиллерийская, 52/1
172.4 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
868,90
Экономия при брони: -38,07 грн
Аптека низких цен
Первомайск, перек. Театральная / Шевченко Тараса, 2/22
173.9 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
866,88
Экономия при брони: -31,08 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 16/17
250.9 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
806,00
Экономия при брони: -94,00 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Героев-спасателей, 11
251.9 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
806,00
Экономия при брони: -81,00 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
252.0 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
697,00
Экономия при брони: -82,00 грн