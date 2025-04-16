Этоксисклерол (Aethoxysklerol)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 133 аптеках в Николаев
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1140,05 грн
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Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Примаченко Владимира, 3
58.1 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
741,22
Экономия при брони: -49,69 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, ул. Кулика Илюши, 133
58.5 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
771,22
Экономия при брони: -29,94 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 26 мин
Баштанка, ул. Юбилейная, 2-Е
62.7 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1134,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Одесса, ул. Высоцкого, 23
97.9 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
995,41
Экономия при брони: -50,16 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Крымская, 71
99.0 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Одесса, бульв. Десантный, 1
99.1 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
259,76
Экономия при брони: -0,04 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Польская, 14
107.0 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 26 мин
Одесса, бульв. Итальянский, 11
107.6 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1042,00 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
107.8 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1083,50 грн
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1116,15 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 56 мин
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 76
108.1 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1201,64
Экономия при брони: -47,44 грн
1154,20 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 26 мин
Одесса, ул. Добровольцев, 10/6
108.5 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека акс социальная
Открыто
Закроется через 26 мин
Одесса, ул. Мясоедовская, 33
108.9 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека tas
Открыто
Закроется через 26 мин
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 15
113.2 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1126,50 грн
Мед-сервис
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
144.2 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека интернет цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
145.9 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
697,00
Экономия при брони: -82,00 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 26 мин
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
148.2 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
979,17
Экономия при брони: -33,92 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Первомайск, ул. Артиллерийская, 52/1
148.6 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
883,35
Экономия при брони: -52,52 грн