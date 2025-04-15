Этоксисклерол (Aethoxysklerol)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Львов
D.s.
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Зеленая, 7/7
1.4 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Пульс
Львов, ул. Липы Юрия, 20
3.0 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
3.4 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
3.4 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Мед-сервис
Львов, просп. Красной Калины, 109
6.8 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
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Пульс
Винники, ул. Ивасюка, 31
8.6 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Пульс
Ходоров, ул. Хмельницкого Богдана, 63
53.4 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1026,10 грн
Пульс
Стрый, ул. Басараб Ольги, 15
64.6 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Подорожник
Самбор, ул. Госпитальная, 12-Д
69.3 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1166,50
Экономия при брони: -91,70 грн
1074,80 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 6
110.9 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1171,10
Экономия при брони: -51,80 грн
1119,30 грн
Здорова родина
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
111.1 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
680,38
Экономия при брони: -1,22 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
379,52
Экономия при брони: -1,43 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Горбачевского, 50
111.2 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1173,40
Экономия при брони: -54,10 грн
1119,30 грн
Аптека оптовых цен
Ивано-Франковск, бульв. Южный, 20
113.3 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1132,30 грн
Аптека оптовых цен
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 6
113.4 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1135,85 грн
Аптека 9-1-1
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 11
113.8 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1141,45 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
114.0 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
725,60
Экономия при брони: -0,80 грн
Подорожник
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 50
114.1 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
847,80
Экономия при брони: -47,00 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1173,40
Экономия при брони: -54,10 грн
1119,30 грн
Аптека
Ивано-Франковск, ул. Независимости, 36
114.2 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
754,80
Экономия при брони: -30,00 грн
Бажаемо здоровья
Тернополь, ул. Лучаковского, 14
115.6 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1032,50 грн