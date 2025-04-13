Этоксисклерол (Aethoxysklerol)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 44 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1172,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1172,90 грн
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1220,31
Экономия при брони: -56,16 грн
1164,15 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
605,46
Экономия при брони: -28,36 грн
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
991,71
Экономия при брони: -46,46 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1262,60
Экономия при брони: -59,15 грн
1203,45 грн
Виталюкс
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека низких цен
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
895,27
Экономия при брони: -59,47 грн
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.7 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
748,10
Экономия при брони: -52,30 грн
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
872,60
Экономия при брони: -44,30 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1072,40
Экономия при брони: -61,10 грн
1011,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
754,90
Экономия при брони: -43,47 грн
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
876,31
Экономия при брони: -50,46 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1219,45
Экономия при брони: -70,22 грн
1149,23 грн
Аптека 9-1-1
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.8 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1056,05 грн
Аптекарь
Киев, ул. Липковского Василия, 1-А
2.9 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека низких цен
Киев, ул. Коперника, 2-А
2.9 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
734,50
Экономия при брони: -36,01 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
883,18
Экономия при брони: -52,35 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
3.1 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1129,00 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
894,35
Экономия при брони: -53,57 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1280,13
Экономия при брони: -76,68 грн
1203,45 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.5 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Мед-сервис
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека гормональных препаратов
Киев, ул. Липковского Василия, 25
3.6 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Подорожник
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
170,56
Экономия при брони: -4,90 грн