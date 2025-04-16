Этоксисклерол (Aethoxysklerol)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 11 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
974,77
Экономия при брони: -54,39 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
990,57
Экономия при брони: -45,32 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1008,92
Экономия при брони: -46,16 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
994,27
Экономия при брони: -49,02 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, просп. Университетский, 51
1.8 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1197,20 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Свято-Николаевская, 44
3.5 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
984,49
Экономия при брони: -39,24 грн
Мед-сервис
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
941,58
Экономия при брони: -36,13 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 14-А
6.8 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
697,00
Экономия при брони: -82,00 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
6.9 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
981,80
Экономия при брони: -61,42 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
866,52
Экономия при брони: -40,67 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1205,82
Экономия при брони: -56,59 грн
1149,23 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 1
9.6 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1006,43
Экономия при брони: -61,18 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1281,34
Экономия при брони: -77,89 грн
1203,45 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
30.5 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
875,73
Экономия при брони: -49,88 грн
В городах рядом
Мед-сервис
Зеленодольск, ул. Праздничная, 17/19
42.7 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Бажаемо здоровья
Баштанка, ул. Юбилейная, 2-Е
90.7 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека низких цен
Кропивницкий, просп. Европейский, 13-А
105.9 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1018,03
Экономия при брони: -67,80 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
106.6 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1135,20 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Большая Перспективная, 17/10
106.6 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
806,00
Экономия при брони: -94,00 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
106.6 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1045,10 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 2-В
107.6 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
806,00
Экономия при брони: -94,00 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Тельнова Евгения, 1-Г
107.8 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1191,80
Экономия при брони: -58,00 грн
1133,80 грн