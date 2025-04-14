Этоксисклерол (Aethoxysklerol)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 20 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
808,56
Экономия при брони: -52,86 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1149,15 грн
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1137,10 грн
Экономная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1077,50 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1042,11
Экономия при брони: -51,09 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1045,00 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1069,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
807,88
Экономия при брони: -52,18 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1210,49
Экономия при брони: -78,18 грн
1132,31 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1048,60
Экономия при брони: -73,50 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1135,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
797,85
Экономия при брони: -42,15 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
4.5 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1293,68
Экономия при брони: -90,23 грн
1203,45 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Аэрокосмический, 167
4.7 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1310,36
Экономия при брони: -71,58 грн
1238,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
234,90
Экономия при брони: -14,01 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
4.8 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1063,90 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
545,29
Экономия при брони: -37,84 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, въезд Лекарственный, 1
5.4 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1136,45 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
6.0 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1046,00 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 94-А
8.1 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
910,34
Экономия при брони: -33,99 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
688,38
Экономия при брони: -25,71 грн