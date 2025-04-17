Этоксисклерол (Aethoxysklerol)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 49 аптеках в Чернигов
Мед-сервис
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1259,09
Экономия при брони: -55,64 грн
1203,45 грн
Свит здоровья зжс
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 168-Б
2.7 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека
Чернигов, ул. Волковича, 25
3.4 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Бровары, бульв. Независимости, 7
114.6 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1135,10 грн
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Закревского Николая, 93-А
117.2 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1144,05 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
118.1 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
879,53
Экономия при брони: -58,65 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
119.3 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1008,52
Экономия при брони: -63,27 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1284,01
Экономия при брони: -80,56 грн
1203,45 грн
Аптека интернет цен
Киев, ул. Героев Днепра, 43-В
121.6 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1175,00
Экономия при брони: -111,00 грн
1064,00 грн
Аптека копейка
Киев, ул. Героев Днепра, 31-А
121.8 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
749,83
Экономия при брони: -43,38 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1130,03
Экономия при брони: -65,38 грн
1064,65 грн
Аптекарь
Киев, ул. Вершигоры Петра, 1
122.3 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1161,40 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
122.8 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
888,27
Экономия при брони: -57,44 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1138,27
Экономия при брони: -73,62 грн
1064,65 грн
Аптека 9-1-1
Киев, просп. Оболонский, 22-В
122.8 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1184,85 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 9
123.2 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека низких цен
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 8
123.6 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
951,19
Экономия при брони: -35,79 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12
124.0 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
Аптека шар@
Киев, ул. Малышко Андрея, 3-Н
124.9 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
879,72
Экономия при брони: -53,87 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1281,95
Экономия при брони: -78,50 грн
1203,45 грн
Аптека копейка
Киев, пер. Червиновский, 2-В
125.0 км
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
960,04
Экономия при брони: -40,66 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Европейского Союза, 12-В
125.3 км
Этоксисклерол 0,5% раствор для инъекций 10 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
772,34
Экономия при брони: -50,96 грн
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
894,85
Экономия при брони: -59,05 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1326,30
Экономия при брони: -87,52 грн
1238,78 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
125.4 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
966,44
Экономия при брони: -46,06 грн
Аптека низких цен
Киев, просп. Порика Василия, 7-А
125.5 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1023,90
Экономия при брони: -48,80 грн
Этоксисклерол 3% раствор для инъекций 60 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
1211,97
Экономия при брони: -57,77 грн
1154,20 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Кирилловская, 125
125.8 км
Этоксисклерол 1% раствор для инъекций 20 мг/2 мл ампула 2 мл №5
Chemische Fabrik Kreussler
971,90
Экономия при брони: -51,52 грн