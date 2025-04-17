Винница (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 7 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
951,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
953,00
Экономия при брони: -13,00 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,10
Экономия при брони: -15,80 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 7 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
366,10
Экономия при брони: -14,80 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,20
Экономия при брони: -13,90 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
951,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается через 7 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
951,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 21
0.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
366,70
Экономия при брони: -15,40 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
951,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
358,60
Экономия при брони: -7,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается через 7 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
951,10 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
366,20
Экономия при брони: -14,90 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается через 7 мин
Винница, ул. Замостянская, 14
0.9 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,30
Экономия при брони: -15,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается через 7 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
959,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается через 7 мин
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
959,00
Экономия при брони: -19,00 грн
Подорожник
Винница, просп. Коцюбинского, 4
1.0 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
952,20
Экономия при брони: -12,20 грн
Подорожник
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
369,10
Экономия при брони: -17,80 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
957,80
Экономия при брони: -17,80 грн