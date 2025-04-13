Киев (адрес не указан)
Доступно в 569 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Подорожник
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
953,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,80
Экономия при брони: -14,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
951,80
Экономия при брони: -9,80 грн
Фармация
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
953,00
Экономия при брони: -74,57 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Фармация
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
651,00
Экономия при брони: -23,67 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,60 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,60 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
953,00
Экономия при брони: -11,00 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 17
1.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Большая Васильковская, 20
1.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,60 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,60 грн
Біла ромашка
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
360,70
Экономия при брони: -10,82 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
958,74
Экономия при брони: -28,76 грн
Фармация
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 10
1.4 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
479,19
Экономия при брони: -31,85 грн
Фармация
Киев, перек. Константиновская / Фроловская, 1/2
1.5 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
961,54
Экономия при брони: -75,24 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,60 грн