Харьков (адрес не указан)
Доступно в 142 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
366,20
Экономия при брони: -13,10 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
953,00
Экономия при брони: -18,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,60 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,60 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,60 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
2.2 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,60 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 84
2.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 18
2.5 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
354,90
Экономия при брони: -1,80 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
317,76
Экономия при брони: -7,37 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,60 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Котляра Евгения, 3-А
3.0 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
3.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,60 грн