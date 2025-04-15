Днепр (адрес не указан)
Доступно в 176 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,10 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,10 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,10 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,20 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
353,60
Экономия при брони: -14,10 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
956,80
Экономия при брони: -29,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
366,50
Экономия при брони: -27,00 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,10 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,10 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
352,80
Экономия при брони: -13,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,10 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,10 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,10 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,10 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,20 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,10 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,20 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,10 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,10 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,20 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,10 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,10 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,10 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
955,20 грн