Киев
Эликвис (Eliquis®)

Эликвис (Eliquis®)

Чернигов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 68 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
192,90
Экономия при брони: -21,15 грн
171,75 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
933,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
326,00 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
920,50 грн
Біла ромашка
Открыто
Закроется в 22:00
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
939,24
Экономия при брони: -28,18 грн
911,06 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
926,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
360,40
Экономия при брони: -16,90 грн
343,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
933,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
352,80
Экономия при брони: -9,30 грн
343,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
933,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
951,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,80
Экономия при брони: -24,30 грн
343,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
954,50
Экономия при брони: -20,60 грн
933,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:30
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
951,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,00
Экономия при брони: -23,50 грн
343,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
953,60
Экономия при брони: -19,70 грн
933,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
951,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
958,20
Экономия при брони: -24,30 грн
933,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
951,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
893,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
951,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
326,00 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
953,00
Экономия при брони: -19,10 грн
933,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
951,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,20
Экономия при брони: -21,70 грн
343,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
933,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,00
Экономия при брони: -21,50 грн
343,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
777,94 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное