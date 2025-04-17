Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Чернигов
Аптека
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
192,90
Экономия при брони: -21,15 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
939,24
Экономия при брони: -28,18 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Мира, 35
0.2 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Подорожник
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
360,40
Экономия при брони: -16,90 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
352,80
Экономия при брони: -9,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
951,10 грн
Подорожник
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,80
Экономия при брони: -24,30 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
954,50
Экономия при брони: -20,60 грн
Аптека низких цен
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
951,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
367,00
Экономия при брони: -23,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
953,60
Экономия при брони: -19,70 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
951,10 грн
Аптека бам
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
958,20
Экономия при брони: -24,30 грн
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
951,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Аптека низких цен
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
951,10 грн
Бажаемо здоровья
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
953,00
Экономия при брони: -19,10 грн
Аптека копейка
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
951,10 грн
Подорожник
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,20
Экономия при брони: -21,70 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.
Подорожник
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2.5 мг блистер №20
Pfizer Inc.
365,00
Экономия при брони: -21,50 грн
Эликвис таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг блистер №60
Pfizer Inc.