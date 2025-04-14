Одесса (адрес не указан)
Доступно в 116 аптеках в Одесса
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
218,18
Экономия при брони: -18,92 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Бажаемо здоровья
Одесса, дорога Овидиопольская, 6
3.2 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
320,13
Экономия при брони: -12,67 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Нежинская, 79
3.4 км
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,00
Экономия при брони: -1,50 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн