Киев
Торидип (Toridip)

Торидип (Toridip)

Львов (адрес не указан)
Искать на карте
Доступно в 122 аптеках в Львов
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
55,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
140,40
Экономия при брони: -15,47 грн
124,93 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
168,42 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
136,47
Экономия при брони: -11,54 грн
124,93 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
215,95
Экономия при брони: -26,72 грн
189,23 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
317,76
Экономия при брони: -35,91 грн
281,85 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10
Экономия при брони: -13,80 грн
187,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
204,60
Экономия при брони: -17,30 грн
187,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
204,60
Экономия при брони: -17,30 грн
187,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
210,50
Экономия при брони: -23,20 грн
187,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
171,93 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
309,67
Экономия при брони: -26,45 грн
283,22 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
210,50
Экономия при брони: -23,20 грн
187,30 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
210,50
Экономия при брони: -23,20 грн
187,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека низких цен
Открыто
Круглосуточно
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
176,84 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
108,32
Экономия при брони: -20,90 грн
87,41 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
131,20
Экономия при брони: -6,27 грн
124,93 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
248,09 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
58,94 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10
Экономия при брони: -13,80 грн
187,30 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
185,23 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
191,50 грн
ГлавнаяКорзинаИзбранное