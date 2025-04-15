Львов (адрес не указан)
Доступно в 122 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
140,40
Экономия при брони: -15,47 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Подорожник
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
136,47
Экономия при брони: -11,54 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
215,95
Экономия при брони: -26,72 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
317,76
Экономия при брони: -35,91 грн
Аптека бам
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10
Экономия при брони: -13,80 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
204,60
Экономия при брони: -17,30 грн
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
204,60
Экономия при брони: -17,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
210,50
Экономия при брони: -23,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
309,67
Экономия при брони: -26,45 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
210,50
Экономия при брони: -23,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
210,50
Экономия при брони: -23,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Федьковича, 21
1.2 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
108,32
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека бам
Львов, пл. Июльская, 10
1.2 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
131,20
Экономия при брони: -6,27 грн
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Франко Ивана, 7
1.3 км
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Подорожник
Львов, ул. Васильковского, 1
1.4 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10
Экономия при брони: -13,80 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
Бажаемо здоровья
Львов, ул. Городоцкая, 159
1.4 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent