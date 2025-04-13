Киев (адрес не указан)
Доступно в 415 аптеках в Киев
Бажаемо здоровья
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Открывается через 23 мин
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
204,60 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
300,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
204,60 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
300,90 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
204,60 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
300,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
204,60 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
300,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хмельницкого Богдана, 37
1.3 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
204,60 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
300,90 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
204,60 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
300,90 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
204,60 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
300,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
204,60 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
298,05
Экономия при брони: -11,52 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
204,60 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
300,90 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
204,60 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
300,90 грн
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Петлюры Симона, 2/4
1.7 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Аптека оптовых цен
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Бажаемо здоровья
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent