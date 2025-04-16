Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 146 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10
Экономия при брони: -13,60 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,00
Экономия при брони: -22,20 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
294,00
Экономия при брони: -47,10 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 42-А
0.6 км
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
308,85
Экономия при брони: -37,14 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
319,30
Экономия при брони: -51,18 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
206,15
Экономия при брони: -27,42 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
210,50
Экономия при брони: -23,00 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
105,45
Экономия при брони: -16,09 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 32-А
1.0 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
107,26
Экономия при брони: -18,06 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
140,40
Экономия при брони: -15,34 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн