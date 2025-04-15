Днепр (адрес не указан)
Доступно в 184 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
313,99
Экономия при брони: -30,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,20
Экономия при брони: -12,90 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
308,90
Экономия при брони: -26,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10
Экономия при брони: -12,80 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
103,07
Экономия при брони: -8,75 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
306,94
Экономия при брони: -23,72 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
319,50
Экономия при брони: -39,97 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
204,60
Экономия при брони: -16,30 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
103,47
Экономия при брони: -9,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
3.4 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
311,76
Экономия при брони: -32,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
100,87
Экономия при брони: -11,74 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
201,10 грн
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Торидип 10 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг блистер №30
Torrent
Торидип 20 таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг блистер №30
Torrent
296,10 грн