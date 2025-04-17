Тио-Липон-Новофарм (Tio-Lipon-Novofarm)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 57 аптеках в Винница
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 34-А
0.1 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1053,66
Экономия при брони: -68,61 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 35
0.2 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 09:00
Винница, просп. Коцюбинского, 70
0.4 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 30
0.5 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1029,30
Экономия при брони: -44,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 11-А
0.5 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Пикуса Евгения, 9/12
0.8 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Винница, просп. Коцюбинского, 5
0.9 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 4
0.9 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Замостянская, 12
1.0 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Коцюбинского, 2-А
1.0 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
809,17
Экономия при брони: -33,07 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Стрелецкая, 1
1.4 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Черновола Вячеслава, 29
1.5 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн