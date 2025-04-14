Тио-Липон-Новофарм (Tio-Lipon-Novofarm)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 100 аптеках в Одесса
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека нц
Одесса, ул. Змиенко Всеволода, 28
2.9 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Степовая, 28
3.1 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Мясоедовская, 25
3.3 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Тираспольская (Приморский), 1
3.3 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1032,17
Экономия при брони: -47,12 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Болгарская, 40
3.4 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 62
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Греческая, 45
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Преображенская, 68
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека шар@
Одесса, ул. Преображенская, 65
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Подорожник
Одесса, ул. Преображенская, 82
3.6 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
3.6 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека низких цен
Одесса, перек. Европейская / Троицкая, 50/39
3.9 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека копейка
Одесса, перек. Европейская / Большая Арнаутская, 72/69
4.0 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1046,73
Экономия при брони: -61,68 грн
Подорожник
Одесса, ул. Европейская, 72
4.0 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн