Тио-Липон-Новофарм (Tio-Lipon-Novofarm)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 78 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1023,26
Экономия при брони: -38,21 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20
Экономия при брони: -109,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1070,80
Экономия при брони: -61,37 грн
1009,43 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1040,70
Экономия при брони: -70,58 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1045,04
Экономия при брони: -59,99 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
993,40
Экономия при брони: -126,30 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 42 мин
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20
Экономия при брони: -109,10 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1027,03
Экономия при брони: -41,98 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1037,82
Экономия при брони: -52,77 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
420,63
Экономия при брони: -26,61 грн
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 27/11
3.6 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн