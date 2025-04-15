Тио-Липон-Новофарм (Tio-Lipon-Novofarm)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 123 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Аптека бам
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Аптека шар@
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1048,61
Экономия при брони: -63,56 грн
Подорожник
Львов, ул. Кулиша, 15
0.9 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
993,40
Экономия при брони: -127,20 грн
Подорожник
Львов, ул. Русовых, 1
0.9 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20
Экономия при брони: -110,00 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1026,96
Экономия при брони: -56,84 грн
Подорожник
Львов, ул. Михновских, 18
1.0 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
993,40
Экономия при брони: -127,20 грн
Подорожник
Львов, пл. Кропивницкого, 10
1.0 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
993,40
Экономия при брони: -127,20 грн
Пульс
Львов, перек. Чупринки Генерала / Левинского И., 43/10
1.0 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека бам
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 2/4
1.1 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
993,40
Экономия при брони: -127,20 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
1.1 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1009,89
Экономия при брони: -39,77 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Гайдамацкая, 18
1.8 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Левицкого Кости, 41
1.8 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Пульс
Львов, ул. Кульпарковская, 35
2.1 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Сковороды Григория, 18
2.3 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1014,80 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
993,40
Экономия при брони: -127,20 грн