Тио-Липон-Новофарм (Tio-Lipon-Novofarm)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 128 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
889,30
Экономия при брони: -16,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
1.3 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 26
1.5 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Сумская, 41/2
1.8 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.8 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1056,25
Экономия при брони: -68,21 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.1 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Независимости, 13
2.2 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
2.2 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Аэрокосмический, 82
2.2 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Литературная, 5
2.3 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, перек. Культуры / Данилевского, 7/6
2.3 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
1027,85
Экономия при брони: -39,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез
976,20 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 9
3.0 км
Тио-Липон-Новофарм раствор для инфузий 30 мг/мл флакон 20 мл №5
Новофарм-Биосинтез