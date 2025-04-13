Киев (адрес не указан)
Доступно в 295 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Темомедак капсулы 20 мг флакон №5
Medac
2129,10 грн
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6527,00 грн
Темомедак капсулы 180 мг флакон №5
Medac
12286,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Темомедак капсулы 20 мг флакон №5
Medac
2129,40 грн
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6402,10 грн
Темомедак капсулы 180 мг флакон №5
Medac
12286,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Темомедак капсулы 20 мг флакон №5
Medac
2269,50 грн
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6868,40 грн
Темомедак капсулы 140 мг флакон №5
Medac
9023,20
Экономия при брони: -147,20 грн
8876,00 грн
Темомедак капсулы 180 мг флакон №5
Medac
12363,20 грн
Темомедак капсулы 250 мг флакон №5
Medac
17141,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Темомедак капсулы 20 мг флакон №5
Medac
2269,50 грн
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6868,40 грн
Темомедак капсулы 180 мг флакон №5
Medac
12363,20 грн
Темомедак капсулы 250 мг флакон №5
Medac
17141,30 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6237,71 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Темомедак капсулы 20 мг флакон №5
Medac
2269,50 грн
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6868,40 грн
Темомедак капсулы 180 мг флакон №5
Medac
12363,20 грн
Темомедак капсулы 250 мг флакон №5
Medac
17141,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Темомедак капсулы 20 мг флакон №5
Medac
2269,50 грн
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6868,40 грн
Темомедак капсулы 180 мг флакон №5
Medac
12363,20 грн
Темомедак капсулы 250 мг флакон №5
Medac
17141,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Темомедак капсулы 20 мг флакон №5
Medac
2269,50 грн
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6868,40 грн
Темомедак капсулы 180 мг флакон №5
Medac
12363,20 грн
Темомедак капсулы 250 мг флакон №5
Medac
17141,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Темомедак капсулы 20 мг флакон №5
Medac
2269,50 грн
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6868,40 грн
Темомедак капсулы 180 мг флакон №5
Medac
12363,20 грн
Темомедак капсулы 250 мг флакон №5
Medac
17141,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Темомедак капсулы 20 мг флакон №5
Medac
2269,50 грн
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6868,40 грн
Темомедак капсулы 180 мг флакон №5
Medac
12363,20 грн
Темомедак капсулы 250 мг флакон №5
Medac
17141,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Темомедак капсулы 20 мг флакон №5
Medac
2269,50 грн
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6868,40 грн
Темомедак капсулы 180 мг флакон №5
Medac
12363,20 грн
Темомедак капсулы 250 мг флакон №5
Medac
17141,30 грн
Аптека низких цен
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Темомедак капсулы 20 мг флакон №5
Medac
2269,50 грн
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6868,40 грн
Темомедак капсулы 180 мг флакон №5
Medac
12363,20 грн
Темомедак капсулы 250 мг флакон №5
Medac
17141,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Темомедак капсулы 20 мг флакон №5
Medac
2269,50 грн
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6868,40 грн
Темомедак капсулы 180 мг флакон №5
Medac
12363,20 грн
Темомедак капсулы 250 мг флакон №5
Medac
17141,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Темомедак капсулы 20 мг флакон №5
Medac
2269,50 грн
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6868,40 грн
Темомедак капсулы 180 мг флакон №5
Medac
12363,20 грн
Темомедак капсулы 250 мг флакон №5
Medac
17141,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Темомедак капсулы 20 мг флакон №5
Medac
2269,50 грн
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6868,40 грн
Темомедак капсулы 180 мг флакон №5
Medac
12363,20 грн
Темомедак капсулы 250 мг флакон №5
Medac
17141,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Темомедак капсулы 20 мг флакон №5
Medac
2269,50 грн
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6868,40 грн
Темомедак капсулы 180 мг флакон №5
Medac
12363,20 грн
Темомедак капсулы 250 мг флакон №5
Medac
17141,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Темомедак капсулы 20 мг флакон №5
Medac
2269,50 грн
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6868,40 грн
Темомедак капсулы 180 мг флакон №5
Medac
12363,20 грн
Темомедак капсулы 250 мг флакон №5
Medac
17141,30 грн
Подорожник
Киев, ул. Нижний Вал, 31
1.9 км
Темомедак капсулы 20 мг флакон №5
Medac
2269,50 грн
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6868,40 грн
Темомедак капсулы 180 мг флакон №5
Medac
12363,20 грн
Темомедак капсулы 250 мг флакон №5
Medac
17141,30 грн
Аптека низких цен
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Темомедак капсулы 20 мг флакон №5
Medac
2269,50 грн
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6868,40 грн
Темомедак капсулы 180 мг флакон №5
Medac
12363,20 грн
Темомедак капсулы 250 мг флакон №5
Medac
17141,30 грн
Подорожник
Киев, перек. Толстого Льва / Саксаганского, 20/109
2.0 км
Темомедак капсулы 20 мг флакон №5
Medac
2269,50 грн
Темомедак капсулы 100 мг флакон №5
Medac
6868,40 грн
Темомедак капсулы 180 мг флакон №5
Medac
12363,20 грн
Темомедак капсулы 250 мг флакон №5
Medac
17141,30 грн