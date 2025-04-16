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Стивар
®
(Stivar)
Стивар
®
(Stivar)
Николаев
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Васильковская, 34
399.9 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
65215,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 9
401.4 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67180,80
Экономия при брони:
-1965,10 грн
65215,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, просп. Тычины Павла, 3
401.5 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
65215,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Симиренко, 5
404.0 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
65215,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Бассейная, 15
404.1 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
65215,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Крещатик, 21
404.8 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
65215,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Покотило Владимира, 9
405.2 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
65215,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Берестейский, 26-А
406.5 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
65215,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Киев, ул. Ефремова Академика, 8-А
410.3 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
65215,70
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Козелец, ул. Соборности, 17-Г
446.7 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
64692,60
Экономия при брони:
-6,50 грн
64686,10
грн
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Открыто
Закроется в 21:00
Чернигов, ул. Текстильников, 15
508.0 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67211,03
Экономия при брони:
-2535,03 грн
64676,00
грн
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