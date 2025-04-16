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Стивар
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(Stivar)
Стивар
®
(Stivar)
Кривой Рог
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 22
251.4 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Независимости, 2-А
251.9 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
252.0 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
252.1 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 28
252.2 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 19:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Шевченко Тараса, 39
252.4 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 38
252.4 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Умань, ул. Тищика, 25
252.7 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Европейская, 60-Б
252.7 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 8
252.8 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Маньковка, ул. Шевченко Тараса, 6
253.7 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Шевченко Тараса, 6
259.3 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Богуслав, ул. Ярослава Мудрого, 8-А
259.3 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 16:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Мироновка, ул. Победы, 10
261.9 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Переяслав, ул. Хмельницкого Богдана, 102
278.5 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Переяслав, ул. Школьная, 44/4
279.0 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 15:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 46
279.8 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тараща, ул. Хмельницкого Богдана, 8
280.0 км
Стивар® таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг флакон №84
Байер
67174,00
грн
Забрать 17.04 после 18:00
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